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Робота для українських заробітчан:
яких фахівців шукають...

Робота для українських заробітчан: яких фахівців шукають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:24

Робота для українських заробітчан: яких фахівців шукають...

Пропонуємо до обговорення:
Активність у пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% порівняно з 2019 роком через пандемію коронавірусу.

Дивися повний текст Робота для українських заробітчан: яких фахівців шукають у Чехії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:24

В статье рассказывается про работу в Чехии, а реклама и предложения о работе в Польше. Парадокс ???
alexsan042016
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