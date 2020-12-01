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Підвищення суттєве: міністр
розповіла про розмір пенсій...

Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:00

Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій...

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, міністерство підвищує мінімальну пенсійну виплату, і підвищується вона суттєво - на 400 грн.

Дивися повний текст Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій з 1 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:00

Наконец-то дошло, что повышать надо только тем у кого есть полный стаж,а не всем подряд.Молодцы.
zoltr73
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