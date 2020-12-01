За її словами, міністерство підвищує мінімальну пенсійну виплату, і підвищується вона суттєво - на 400 грн.
Дивися повний текст Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій з 1 січня.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:00
Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій з 1 січня.
Додано: Суб 12 гру, 2020 15:00
Наконец-то дошло, что повышать надо только тем у кого есть полный стаж,а не всем подряд.Молодцы.
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