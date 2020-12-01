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Підвищення суттєве: міністр
розповіла про розмір пенсій...

Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:00

Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій...

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, міністерство підвищує мінімальну пенсійну виплату, і підвищується вона суттєво - на 400 грн.

Дивися повний текст Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій з 1 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:00

Наконец-то дошло, что повышать надо только тем у кого есть полный стаж,а не всем подряд.Молодцы.
zoltr73
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:19

С 1 декабря тоже повысили........аж на 9,69. Я уже им не верю и отношусь НИКАК к этим заявлениям. Добавят, даже спасибо не скажу, потому что на эти пенсии мы не живём, а выживаем.
Мне интересно..пенсия в 14700, где такую заработали???, и им каждый раз повышают на 500-600 гривен.
А мои 2400....37 лет............и на 9 гривен!!!!!
ledigala1951
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:07

Стыдоба, что люди с 30-летним стажем получают минимальную пенсию.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:34

Я знаю многих, кто получает пенсии 12 тыс., 14 тыс. Кто желает - вперёд в доменный цех, в конвертерный, радиационный контроль. Найдите в сети видео, как варят сталь и представьте, что вы в этом "раю" работаете ежедневно. Но..
можно 30 лет продавать газировку. Согласитесь, что неравноценные затраты и потеря здоровья. У каждого свой выбор.
119astra119
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:38

Зачем писать о повышении если никакого повышения нет . У меня 35лет стажа .ни за стаж ни за что не повышено.пишу просто для облегчения.все равно. В пустоту
garmashraisa123
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:26

А як вижити пенсіонерам, котрі мають стаж
більше 30 років державної служби та отримують пенсію у 2тис.грн.?
dariya_savchuk1957
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:33

Повышают "суттєво" минимальную пенсию и максимальную. Скоро все будут получать одинаково, т.к. минимальная пенсия догонит среднюю. Какой смысл был зарабатывать пенсию. Этот раз добавили при 43 лет стажа 4.50.
lyuda_cherry
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:50

Уровниловка,а не повышение,кто всю жизнь пролежал пухом к верху тем добавляют,а кто пахал почти пол-века тем шиш.
gudimvladimir19
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