RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підвищення суттєве: міністр
розповіла про розмір пенсій...

Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:01

А мне добавили аж 4 (ЧЕТЫРЕ !)грн 56 коп....
karmakova_galina53
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 16.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:13

Перекладала папірці і знайшла конверт з бухгалтерії-не отримайте зарплату в конвертах-це впливає на розмір вашої пенсії,Я маю 30 років стажу і 2000 грн пенсії,І підняття не передбачається-мала зарплата у вихователя д/с,(виходить,що я її отримувала в конверті),так,як той хто ні одного дня не попрацював отримує таку ж пенсію, Абсурд і позор для влади,яка кидає копійки і розповідає про підвищення, Цікаво-хто з 60-річних пенсіонерів доживе до 85-и років,або хоча б до 70-и????
nadiakreshchenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:29

Не знаю кому как, а мне уже повысили. Вчера пришла на карту пенсия на 5 (ПЯТЬ) гривен больше, чем в прелэдыдущих месяцах.
ivgalink
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:14

"Сумасшедшее" повышение на 2,28грн при 42 годах стажа...
vpogorelaya56
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:01

Я не пойму их логики, если мне 63, то получается имея почти 40 лет стажа я могу и на 2100 существовать. Почему не сделать добавку с 60-ти для не работающих.
odinokaja55
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:38

Чому залишились поза увагою пенсіонери,які вийшли на пенсію до2011р.і яким на даний період 65-67р.На той момент необхідний стаж був 20-25р. В нашому випадку жінка вийшла на пенсію в 2008р. за віком.На даний момент пенсія 1793гр.(стаж 25 р.)?!
leonidribacuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:59

garmashraisa123Що таке стаж? Це кількість років що ходив на роботу! Але яку роботу? Низькооплачувану чи високооплачувану? Якщо один прцював рядовим а інший начальником рядового 35 років - невжу пенсія повинна бути однаковою?
valik1602mister
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 13.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:02

Re: Підвищення суттєве: міністр розповіла про розмір пенсій.

Ну да конечно... Я вот работаю и каждый месяц 100$ списывают на налоги + военный збор. Предлагаю государству, давайте я сейчас откажусь нотариально заверю свою заяву от пенсии в будущем и перестану отчислять, и пусть государство вернёт за 10лет мои отчисления в ПФУ? Слабо? Или сделайте так чтобы после скоропостижной смерти пенсионера все его сумарные отчисления за всю жизнь унаследовались родственниками. Почему я должен дарить свои деньги на пенсии судьям прокурорам и прочей... А налоги я и так плачу каждый раз когда в магазине что то покупаю.
46stason
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:25

Суцільна брехня. В мене пенсія 1814 гр. За два роки ні однієї гривні не добавили. В Україні самі нижчі мінімальні пенсії в Європі. Навіть нижчі чим в Росії і Білорусії!!!!! Влада євреїв поставила собі задачу чим скоріше звільнити територію України від українців.
krestorn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Укрзалізниці" назвали причину підвищення цін на квитки
R2 » П'ят 11 гру, 2020 18:02
1 88
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 18:02
sena_2008atp
Міністр економіки спрогнозував падіння ВВП України на...
R2 » Вів 08 гру, 2020 07:36
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 07:36
sergiykopyl
Підвищення тарифів на електроенергію для населення давно...
R2 » Вів 01 гру, 2020 10:18
6 526
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 10:27
mapamapa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (449)
14.12.2020 14:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.