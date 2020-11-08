В середньому по Євросоюзу в 2019 році витрати на житло і його утримання склали 23,5% від усіх витрат сімей.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:15
Країни ЄС з найвищими витратами на "комуналку"
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Дивися повний текст Країни ЄС з найвищими витратами на \"комуналку\".
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