|
|
|
Країни ЄС з найвищими витратами на "комуналку"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 гру, 2020 15:15
Пропонуємо до обговорення:
В середньому по Євросоюзу в 2019 році витрати на житло і його утримання склали 23,5% від усіх витрат сімей.
Дивися повний текст Країни ЄС з найвищими витратами на \"комуналку\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91632
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 12 гру, 2020 15:15
написвли бы в евро, было бы веселее...
-
grig90vic
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:10
Манипуляции
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3279
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 649 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:15
То есть можно еще поднять?
-
eduard_k
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 14.12.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|