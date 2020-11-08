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Країни ЄС з найвищими
витратами на "комуналку"

Країни ЄС з найвищими витратами на "комуналку"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:15

Країни ЄС з найвищими витратами на "комуналку"

Пропонуємо до обговорення:
В середньому по Євросоюзу в 2019 році витрати на житло і його утримання склали 23,5% від усіх витрат сімей.

Дивися повний текст Країни ЄС з найвищими витратами на \"комуналку\".
R2
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написвли бы в евро, было бы веселее...
grig90vic
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Манипуляции
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:15

То есть можно еще поднять?
eduard_k
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