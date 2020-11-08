В середньому по Євросоюзу в 2019 році витрати на житло і його утримання склали 23,5% від усіх витрат сімей.
Дивися повний текст Країни ЄС з найвищими витратами на \"комуналку\".
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:15
Країни ЄС з найвищими витратами на "комуналку"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Країни ЄС з найвищими витратами на \"комуналку\".
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:27
Видимо, в "коммуналку" еще и аренду или ипотеку включили. Какие-то цифры оторванные от реальности. Например, 20% в Польше. Средняя зарплата что-то около 5000, чистыми доход семьи из 2 человек получится около 7000. 20% от 7000 - это 1400. Расходы на электричество, воду, отопление и содержание дома примерно 500-700 в месяц. Т.е. до 10%.
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:46
Госстат всегда был помойкой.У нас большинство платит в отопительный период в районе 50% от совсем небольших зарплат,что в разы хуже.Даже если 40%,это очень много.А теперь смотрите на манипуляцию от Госстата.Пенсионер получает 2500 гривен,таких очень много,он заплатил 15% от пенсии.У него что-то на жизнь осталось? :evil:
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