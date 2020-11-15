Додано: Суб 12 гру, 2020 21:54

p_a_l написав: Манипуляции Манипуляции

Теперь посчитаем:1. Португалия - а водичка то там почти уся морская опреснённая - знаете, сколько это стоит?2. Финляндия - а сколько месяцев в году там работает отопление? И не зря Финляндию называют "страной тысячи озёр" - проблем с водой там не столько.3. Кипр - ну о стоимости отопления на Кипре я думаю не стоит поднимать.4. Румыния - пожалуй, единственная страна Европы с наличием собственных энергоресурсов на суше, к тому же специфический ландшафт.В то же время по каждой из этих стран график не полный без:1. Указания уровня доходов НАСЕЛЕНИЯ и безработицы.2. Без социальных программ "по коммуналке"3. Без учёта размеров и качества "коммунальных услуг"(ведь физически, в Украине размер коммуналки в %дохода проживающего в сталинском бараке, выше чем % коммуналки от дохода снимающего жильё в пригороде Франкфурта )4. Глупо сравнивать спрос на коммуналку на Сицилии и в Польше, где Польша идёт в рост. Хотя спрос на коммуналку в Средиземноморье формировали пенсы северных стран.(ну и выходцев из СССР). Турки по этому поводу даже ограничивали количества владельцев жилья для выходцев из бывшего СССР в Причерноморье.5. А теперь дождёмся налога на недвижимость от "Слуг" и... прослезимся.6. О 15% в Украине - это жесть и чистое кидалово Верховный Суд даже принял Решение, что не проживающий совладелец обязан платить коммуналку. В то же время коррупционным путём ограничено получение субсидии целым городам(чисто на Законодательном уровне - этакий гоп-стоп, о котором соискатель субсидии не представляет, при чём это не решается даже через Суд, ибо все вопросы с социальными деньгами - ТАБУ)Графиков - по идее должно быть не менее двух десятков, правильно оценивающих состояние рынка. В Украине же идёт насильственное изгнание коренных жителей, для освобождения плодородных земель, под новых собственников. К тому же формируется система кормления новосозданный районов или как они называются с доходом местного бюджета с... прибыли коммунальных структур, и налога на собственность по недвиге.(оллля!)