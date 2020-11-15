В середньому по Євросоюзу в 2019 році витрати на житло і його утримання склали 23,5% від усіх витрат сімей.
Дивися повний текст Країни ЄС з найвищими витратами на \"комуналку\".
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:15
Країни ЄС з найвищими витратами на "комуналку"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Країни ЄС з найвищими витратами на \"комуналку\".
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:27
Видимо, в "коммуналку" еще и аренду или ипотеку включили. Какие-то цифры оторванные от реальности. Например, 20% в Польше. Средняя зарплата что-то около 5000, чистыми доход семьи из 2 человек получится около 7000. 20% от 7000 - это 1400. Расходы на электричество, воду, отопление и содержание дома примерно 500-700 в месяц. Т.е. до 10%.
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:46
Госстат всегда был помойкой.У нас большинство платит в отопительный период в районе 50% от совсем небольших зарплат,что в разы хуже.Даже если 40%,это очень много.А теперь смотрите на манипуляцию от Госстата.Пенсионер получает 2500 гривен,таких очень много,он заплатил 15% от пенсии.У него что-то на жизнь осталось? :evil:
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:54
Бинго!
Теперь посчитаем:
1. Португалия - а водичка то там почти уся морская опреснённая - знаете, сколько это стоит?
2. Финляндия - а сколько месяцев в году там работает отопление? И не зря Финляндию называют "страной тысячи озёр" - проблем с водой там не столько.
3. Кипр - ну о стоимости отопления на Кипре я думаю не стоит поднимать.
4. Румыния - пожалуй, единственная страна Европы с наличием собственных энергоресурсов на суше, к тому же специфический ландшафт.
В то же время по каждой из этих стран график не полный без:
1. Указания уровня доходов НАСЕЛЕНИЯ и безработицы.
2. Без социальных программ "по коммуналке"
3. Без учёта размеров и качества "коммунальных услуг"(ведь физически, в Украине размер коммуналки в %дохода проживающего в сталинском бараке, выше чем % коммуналки от дохода снимающего жильё в пригороде Франкфурта )
4. Глупо сравнивать спрос на коммуналку на Сицилии и в Польше, где Польша идёт в рост. Хотя спрос на коммуналку в Средиземноморье формировали пенсы северных стран.(ну и выходцев из СССР). Турки по этому поводу даже ограничивали количества владельцев жилья для выходцев из бывшего СССР в Причерноморье.
5. А теперь дождёмся налога на недвижимость от "Слуг" и... прослезимся.
6. О 15% в Украине - это жесть и чистое кидалово Верховный Суд даже принял Решение, что не проживающий совладелец обязан платить коммуналку. В то же время коррупционным путём ограничено получение субсидии целым городам(чисто на Законодательном уровне - этакий гоп-стоп, о котором соискатель субсидии не представляет, при чём это не решается даже через Суд, ибо все вопросы с социальными деньгами - ТАБУ)
Графиков - по идее должно быть не менее двух десятков, правильно оценивающих состояние рынка. В Украине же идёт насильственное изгнание коренных жителей, для освобождения плодородных земель, под новых собственников. К тому же формируется система кормления новосозданный районов или как они называются с доходом местного бюджета с... прибыли коммунальных структур, и налога на собственность по недвиге.(оллля!)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 12 гру, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 12 гру, 2020 22:09
А так же:
-одно из низкий качеств услуг, включая неполный объем или полное отсутствие услуги.
-отсутствие возможности отдельному потребителю отказаться от услуги, например ЦО.
-неадекватное отношение стоимость услуги к получаемому доходу, согласно разных категорий граждан с учетом качества.
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