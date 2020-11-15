RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Країни ЄС з найвищими
витратами на "комуналку"

Країни ЄС з найвищими витратами на "комуналку"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:14

  ruvex написав:
  espanol написав:В Україні одна з найнижчих комуналок, це правда.

А так же:
-одно из низкий качеств услуг, включая неполный объем или полное отсутствие услуги.
-отсутствие возможности отдельному потребителю отказаться от услуги, например ЦО.
-неадекватное отношение стоимость услуги к получаемому доходу, согласно разных категорий граждан с учетом качества.

Вы хотели сказать, что оплачивает коммуналку только те, кто её не получает.
И наоборот: "сиротские" сёла, жильё в коммунальном секторе "Слуг народа" и приближённых - оплачивают пенсионеры.(и лохи)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8613
З нами з: 20.09.12
Подякував: 693 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ковідна нерівність: багаті країни покрили свої потреби у...
R2 » Суб 12 гру, 2020 22:17
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 22:18
Михалыч
Раді пропонують прирівняти боржників за "комуналку" до...
R2 » Пон 07 гру, 2020 16:46
8 941
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 20:13
RomanTik
Країни, де IT- фахівці заробляють найбільше (інфографіка) 1, 2
R2 » Нед 15 лис, 2020 10:10
12 1248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 12:08
oknerbob

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27295)
12.12.2020 22:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.