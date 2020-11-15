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espanol написав:В Україні одна з найнижчих комуналок, це правда.
А так же: -одно из низкий качеств услуг, включая неполный объем или полное отсутствие услуги. -отсутствие возможности отдельному потребителю отказаться от услуги, например ЦО. -неадекватное отношение стоимость услуги к получаемому доходу, согласно разных категорий граждан с учетом качества.
Вы хотели сказать, что оплачивает коммуналку только те, кто её не получает. И наоборот: "сиротские" сёла, жильё в коммунальном секторе "Слуг народа" и приближённых - оплачивают пенсионеры.(и лохи)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.