daria_bulhakova написав: Если моя заработная плата это 8000 грн ( в моём маленьком 100 тыс. городе развалили все производства, есть только гос.сектор и торговля), то, судя из статьи вытекает, что я плачу 15% от дохода - ЧУШЬ ПОЛНАЯ! Я плачу 3000 грн, а это - 37,5% от дохода. Хватит манипулировать процентными соотношениями! В Германии часто муж бывает. Цены на продукты, да, дороже, но есть и такие же, а в Польше так вообще бывает, что дешевле. Среднестатистический немец, получая 4000 евро, тратит из них 23.9% на коммуналку, это 956 евро, у него останется 3044 евро! А у меня при зарплате 8000 грн и 15% остаётся 5000грн! Что в пересчете на евро - смешные 148 евро на жизнь. СОВЕСТЬ ЕСТЬ СРАВНИВАТЬ СТРАНЫ ЕС И УКРАИНЫ? Так даже субсидию не дают, видите ли, у меня окна пвх, новый холодильник, кондиционер и пол с подогревом. И пофиг, что я грызла сухари и оплачивала долго кредиты... Социалка в Украине увядает