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Країни ЄС з найвищими
витратами на "комуналку"

Країни ЄС з найвищими витратами на "комуналку"
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:22

  ruvex написав:
  espanol написав:В Україні одна з найнижчих комуналок, це правда.

А так же:
-одно из низкий качеств услуг, включая неполный объем или полное отсутствие услуги.
-отсутствие возможности отдельному потребителю отказаться от услуги, например ЦО.
-неадекватное отношение стоимость услуги к получаемому доходу, согласно разных категорий граждан с учетом качества.

Хреновое качество коммуналки только в старых домах. У меня , например.
- Электричество 230-215 вольт на каждой фазе с возможностью нагружать до 40 ампер на каждую.
- Отопление - батареи прикручены - за исключением общей территории, сколько тепла забрал столько и заплатил.
- Холодная вода норм давление - оплата относительно копейки.
- Горячая вода - давление и температура не очень, вероятно по тому что ей ни кто не пользуется в доме прикрутили чтоб было меньше потерь.
Но у нас в стане куча фанатов хрущей и панелек, типа фига нам эти небоскребы. Вот и получается, что живут с проводкой рассчитанной холодильник, телик и на пару лампочек, гнилыми забитыми трубами и обосранными подъездами. Пока не сбросятся такие товарищи и у себя в доме не поменяют коммуникации качество услуг будет хреновым. А кричать что все плохо и ниче не делать можно хоть до усрачки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:49

Re: Країни ЄС з найвищими витратами на "комуналку"

daria_bulhakova написав:Если моя заработная плата это 8000 грн ( в моём маленьком 100 тыс. городе развалили все производства, есть только гос.сектор и торговля), то, судя из статьи вытекает, что я плачу 15% от дохода - ЧУШЬ ПОЛНАЯ! Я плачу 3000 грн, а это - 37,5% от дохода. Хватит манипулировать процентными соотношениями! В Германии часто муж бывает. Цены на продукты, да, дороже, но есть и такие же, а в Польше так вообще бывает, что дешевле. Среднестатистический немец, получая 4000 евро, тратит из них 23.9% на коммуналку, это 956 евро, у него останется 3044 евро! А у меня при зарплате 8000 грн и 15% остаётся 5000грн! Что в пересчете на евро - смешные 148 евро на жизнь. СОВЕСТЬ ЕСТЬ СРАВНИВАТЬ СТРАНЫ ЕС И УКРАИНЫ? Так даже субсидию не дают, видите ли, у меня окна пвх, новый холодильник, кондиционер и пол с подогревом. И пофиг, что я грызла сухари и оплачивала долго кредиты... Социалка в Украине увядает
Что ж вы только свой доход учитываете, а доход мужа - нет?
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