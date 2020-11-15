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espanol написав:В Україні одна з найнижчих комуналок, це правда.
А так же: -одно из низкий качеств услуг, включая неполный объем или полное отсутствие услуги. -отсутствие возможности отдельному потребителю отказаться от услуги, например ЦО. -неадекватное отношение стоимость услуги к получаемому доходу, согласно разных категорий граждан с учетом качества.
Хреновое качество коммуналки только в старых домах. У меня , например. - Электричество 230-215 вольт на каждой фазе с возможностью нагружать до 40 ампер на каждую. - Отопление - батареи прикручены - за исключением общей территории, сколько тепла забрал столько и заплатил. - Холодная вода норм давление - оплата относительно копейки. - Горячая вода - давление и температура не очень, вероятно по тому что ей ни кто не пользуется в доме прикрутили чтоб было меньше потерь. Но у нас в стане куча фанатов хрущей и панелек, типа фига нам эти небоскребы. Вот и получается, что живут с проводкой рассчитанной холодильник, телик и на пару лампочек, гнилыми забитыми трубами и обосранными подъездами. Пока не сбросятся такие товарищи и у себя в доме не поменяют коммуникации качество услуг будет хреновым. А кричать что все плохо и ниче не делать можно хоть до усрачки
daria_bulhakova написав:Если моя заработная плата это 8000 грн ( в моём маленьком 100 тыс. городе развалили все производства, есть только гос.сектор и торговля), то, судя из статьи вытекает, что я плачу 15% от дохода - ЧУШЬ ПОЛНАЯ! Я плачу 3000 грн, а это - 37,5% от дохода. Хватит манипулировать процентными соотношениями! В Германии часто муж бывает. Цены на продукты, да, дороже, но есть и такие же, а в Польше так вообще бывает, что дешевле. Среднестатистический немец, получая 4000 евро, тратит из них 23.9% на коммуналку, это 956 евро, у него останется 3044 евро! А у меня при зарплате 8000 грн и 15% остаётся 5000грн! Что в пересчете на евро - смешные 148 евро на жизнь. СОВЕСТЬ ЕСТЬ СРАВНИВАТЬ СТРАНЫ ЕС И УКРАИНЫ? Так даже субсидию не дают, видите ли, у меня окна пвх, новый холодильник, кондиционер и пол с подогревом. И пофиг, что я грызла сухари и оплачивала долго кредиты... Социалка в Украине увядает
Что ж вы только свой доход учитываете, а доход мужа - нет?