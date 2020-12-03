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В Уряді розповіли, скільки
українців скористалися безвізом

В Уряді розповіли, скільки українців скористалися безвізом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:15

В Уряді розповіли, скільки українців скористалися безвізом

Пропонуємо до обговорення:
Після набуття чинності угоди про безвізовий режим між Україною та Європейським союзом, з 11 червня 2017 року, понад 10 мільйонів українців 50 мільйонів разів скористалися спрощеною процедурою перетину кордону з країнами Шенгенської зони.

Дивися повний текст В Уряді розповіли, скільки українців скористалися безвізом.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:15

А сколько в земле лежит ни за что?
Прыгайте от разости, в нищите но есть БЗВиЗ.
Коронавирусная зона расставит все точки над Ы по поводу этого безвиза.
p_a_l
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