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В Уряді розповіли, скільки українців скористалися безвізом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:15
Пропонуємо до обговорення:
Після набуття чинності угоди про безвізовий режим між Україною та Європейським союзом, з 11 червня 2017 року, понад 10 мільйонів українців 50 мільйонів разів скористалися спрощеною процедурою перетину кордону з країнами Шенгенської зони.
Дивися повний текст В Уряді розповіли, скільки українців скористалися безвізом
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Додано: Суб 12 гру, 2020 16:15
А сколько в земле лежит ни за что?
Прыгайте от разости, в нищите но есть БЗВиЗ.
Коронавирусная зона расставит все точки над Ы по поводу этого безвиза.
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