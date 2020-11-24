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Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 гру, 2020 20:55
Пропонуємо до обговорення:
Якщо у споживача виникає обгрунтована підозра, що газ неякісний чи тиск газу в розподільній мережі неналежний, то ці питання мають вирішити фахівці облгазу.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:56
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