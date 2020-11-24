Якщо у споживача виникає обгрунтована підозра, що газ неякісний чи тиск газу в розподільній мережі неналежний, то ці питання мають вирішити фахівці облгазу.
Дивися повний текст Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:55
Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості.
Додано: Суб 12 гру, 2020 22:42
Re: Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якос
Со всей ответственностью могу заявить: когда метану (а он основная составляющая т.н. природного газа) "не хватит кислорода для горения", то человек уже давно ласты склеит от этой же нехватки... Цвет пламени - не зависит от "загрязнения сопла горелки" (загрязнение влияет на пропускную способность - "расход"). Понимаю, что образование у журналистов и PRщиков гуманитарное, но хоть часть школьной программы иногда надо вспоминать.
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