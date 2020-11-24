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Куди звертатися споживачу,
який отримує газ низької якості

Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:55

Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості

Пропонуємо до обговорення:
Якщо у споживача виникає обгрунтована підозра, що газ неякісний чи тиск газу в розподільній мережі неналежний, то ці питання мають вирішити фахівці облгазу.

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R2
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Обращаться в спортлото.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:42

Re: Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якос

Со всей ответственностью могу заявить: когда метану (а он основная составляющая т.н. природного газа) "не хватит кислорода для горения", то человек уже давно ласты склеит от этой же нехватки... Цвет пламени - не зависит от "загрязнения сопла горелки" (загрязнение влияет на пропускную способность - "расход"). Понимаю, что образование у журналистов и PRщиков гуманитарное, но хоть часть школьной программы иногда надо вспоминать.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:40

Хорошо, что не сказали про влияние чем поджигали газ или какого цвета печка. За каких же идиотов они считают народ?
valera2011
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:34

Re: Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якос

  R2 написав:Дивися повний текст Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості.


в центральную прачечную
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:33

"На воре и шапка горит" - о том, кто случайно выдает о себе то, что сам хочет скрыть.
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