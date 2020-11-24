Якщо у споживача виникає обгрунтована підозра, що газ неякісний чи тиск газу в розподільній мережі неналежний, то ці питання мають вирішити фахівці облгазу.
Дивися повний текст Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:55
Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якості.
Додано: Суб 12 гру, 2020 22:42
Re: Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якос
Со всей ответственностью могу заявить: когда метану (а он основная составляющая т.н. природного газа) "не хватит кислорода для горения", то человек уже давно ласты склеит от этой же нехватки... Цвет пламени - не зависит от "загрязнения сопла горелки" (загрязнение влияет на пропускную способность - "расход"). Понимаю, что образование у журналистов и PRщиков гуманитарное, но хоть часть школьной программы иногда надо вспоминать.
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:40
Хорошо, что не сказали про влияние чем поджигали газ или какого цвета печка. За каких же идиотов они считают народ?
Додано: Нед 13 гру, 2020 00:34
Re: Куди звертатися споживачу, який отримує газ низької якос
Додано: Нед 13 гру, 2020 01:33
"На воре и шапка горит" - о том, кто случайно выдает о себе то, что сам хочет скрыть.
Додано: Нед 13 гру, 2020 01:38
Це ж давно вже копірайтери та рірайтери пишуть на замовлення, так що розслабтеся. А за газ, думаю, що треба складати акт про неналежне надання послуг і підписати по під'їзді, інакше не доведете
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:19
Для того что бы украсть у населения газ достаточно на ГРП понизить давление газа ниже 20 мбар и ваш счётчик газа будет считать больше кубов так как его калорийность сгорания падает.Все очень просто,газ имеет физическое свойство сильно сжимается и розжиматся и в том и другом случае иметь одинаковый объем но при этом иметь отличительную калорийность.
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:40
Газ низкого качества т.к. низкие тарифы на транспортировку. После нового года население пошлют ... газ высочайшего качества.
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