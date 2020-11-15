Бідні країни у 2021 році будуть здатні вакцинувати від коронавірусу лише одного з 10 своїх громадян.
Дивися повний текст Ковідна нерівність: багаті країни покрили свої потреби у вакцині на 300%, а бідні - лише на 10%.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:17
Ковідна нерівність: багаті країни покрили свої потреби у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ковідна нерівність: багаті країни покрили свої потреби у вакцині на 300%, а бідні - лише на 10%.
Додано: Суб 12 гру, 2020 22:18
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:31
Чего-то ни одна компания не заявляет про срок защиты от ковида после вакцинации. Каждые полгода будут вакцинировать теперь или как ?
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