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Ковідна нерівність: багаті
країни покрили свої потреби у...

Ковідна нерівність: багаті країни покрили свої потреби у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:17

Ковідна нерівність: багаті країни покрили свої потреби у...

Пропонуємо до обговорення:
Бідні країни у 2021 році будуть здатні вакцинувати від коронавірусу лише одного з 10 своїх громадян.

Дивися повний текст Ковідна нерівність: багаті країни покрили свої потреби у вакцині на 300%, а бідні - лише на 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:18

Богатые страны обеспечили закупку вакцины от COVID-19 в избыточном количестве, в то время как бедные будут страдать от ее тотальной нехватки.


Что тут можно сказать :?

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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:31

Чего-то ни одна компания не заявляет про срок защиты от ковида после вакцинации. Каждые полгода будут вакцинировать теперь или как ?
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:51

А в чем неравенство? Кто платит, тот получает вакцину. Кто не платит - ну, бабы еще нарожают.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:55

Вся новость в одном, последнем, абзаце.... Стыдно.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:13

  LutsMan написав:Вся новость в одном, последнем, абзаце.... Стыдно.


А зачем покупать вакцину? Поомнится совсем недавно одно очень "ответственное" лицо на полном серьезе заявляло, о том что скоро будет готова уникальная украинская вакцина :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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