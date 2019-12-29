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Часті помилки при їзді на
механічній коробці передач

Часті помилки при їзді на механічній коробці передач
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:54

Часті помилки при їзді на механічній коробці передач

Пропонуємо до обговорення:
Експерти перерахували найчастіші помилки водіїв при їзді на авто з “механікою”.

Дивися повний текст Часті помилки при їзді на механічній коробці передач.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:54

Интересно, а "робота" это тоже касается?
Ведь "робот" это как бы механика, которая управляется автоматом.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:11

Нет слов.Это наверное был эксперт по женским колготкам.К чему публиковать такую чушь?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:45

Re: Часті помилки при їзді на механічній коробці передач

"звичка постійно тримати руку на важелі КП приводить до розбовтування тяги куліси"- це очевидно відноситься до авто типу жигулів, в мене вона так підпружинена, що від руки абсолютно нікуди не коливається.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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