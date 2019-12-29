Експерти перерахували найчастіші помилки водіїв при їзді на авто з “механікою”.
Дивися повний текст Часті помилки при їзді на механічній коробці передач.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 01:54
Часті помилки при їзді на механічній коробці передач
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Часті помилки при їзді на механічній коробці передач.
Додано: Нед 13 гру, 2020 01:54
Интересно, а "робота" это тоже касается?
Ведь "робот" это как бы механика, которая управляется автоматом.
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:11
Нет слов.Это наверное был эксперт по женским колготкам.К чему публиковать такую чушь?
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:45
Re: Часті помилки при їзді на механічній коробці передач
"звичка постійно тримати руку на важелі КП приводить до розбовтування тяги куліси"- це очевидно відноситься до авто типу жигулів, в мене вона так підпружинена, що від руки абсолютно нікуди не коливається.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 17:56
эксперт в стиле "тупой и еще тупее"
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:01
Re: Часті помилки при їзді на механічній коробці передач
Та просто переписується дуже давнє колись написане ... Нових думок немає ...
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