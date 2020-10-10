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Олена Васіна: майбутнє
коротких позик

Олена Васіна: майбутнє коротких позик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:26

Олена Васіна: майбутнє коротких позик

Пропонуємо до обговорення:
Поговоримо про те, що чекає ринок мікрокредитування.

Дивися повний текст Олена Васіна: майбутнє коротких позик.
R2
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