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Чи зобов’язаний ПФ зараховувати
для призначення пенсії...

Чи зобов’язаний ПФ зараховувати для призначення пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:20

Чи зобов’язаний ПФ зараховувати для призначення пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Міністерство юстиції.

Дивися повний текст Чи зобов’язаний ПФ зараховувати для призначення пенсії період проходження навчання і що робити, коли не зарахували.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:39

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p_a_l
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