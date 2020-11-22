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Біткойн поступово витіснить долар - Morgan Stanley
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Долар втрачає свої позиції в якості світової резервної валюти, і біткойн вже почав поступово замінювати його в якості інструменту платежу і заощадження.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:17
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