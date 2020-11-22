Долар втрачає свої позиції в якості світової резервної валюти, і біткойн вже почав поступово замінювати його в якості інструменту платежу і заощадження.
Дивися повний текст Біткойн поступово витіснить долар - Morgan Stanley.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:17
Біткойн поступово витіснить долар - Morgan Stanley
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біткойн поступово витіснить долар - Morgan Stanley.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:01
Додано: Суб 09 січ, 2021 13:44
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|