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Біткойн поступово витіснить
долар - Morgan Stanley

Біткойн поступово витіснить долар - Morgan Stanley
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:17

Біткойн поступово витіснить долар - Morgan Stanley

Пропонуємо до обговорення:
Долар втрачає свої позиції в якості світової резервної валюти, і біткойн вже почав поступово замінювати його в якості інструменту платежу і заощадження.

Дивися повний текст Біткойн поступово витіснить долар - Morgan Stanley.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:17

А евро заменит? А гривну?
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:01

  straponesa написав:А евро заменит? А гривну?

Так писали ещё лет 5 назад о том, что у кого не будет биткоина, те останутся вообще без денег. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:44

  andrein написав:
  straponesa написав:А евро заменит? А гривну?

Так писали ещё лет 5 назад о том, что у кого не будет биткоина, те останутся вообще без денег. :)

лохи закончились начались статьи покупайте биткоин
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:03

Вырос на 400%, точно так же может и упасть на 400%. Хорош резерв, ничего не скажешь. А цены когда начнут в биткоинах указывать?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:11

  Gastarbaiter написав:Вырос на 400%, точно так же может и упасть на 400%. Хорош резерв, ничего не скажешь. А цены когда начнут в биткоинах указывать?

Цены указывать если и будут то в сатошах или даже лохошах
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:34

Re: Біткойн поступово витіснить долар - Morgan Stanley

А биткоин сможет победить армию США ?
Представляю цены в атб в биткоинах,
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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