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З початку року депозити в
банках зросли на 21% - Данилишин

З початку року депозити в банках зросли на 21% - Данилишин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:29

З початку року депозити в банках зросли на 21% - Данилишин

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Голова ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст З початку року депозити в банках зросли на 21% - Данилишин.
R2
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