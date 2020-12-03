Про це повідомив Голова ради НБУ Богдан Данилишин.
Дивися повний текст З початку року депозити в банках зросли на 21% - Данилишин.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:29
З початку року депозити в банках зросли на 21% - Данилишин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку року депозити в банках зросли на 21% - Данилишин.
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:29
Каждый год все растет и растет. Но до поры до времени. Банки не резиновые, могут и лопнуть от такого роста. ))))
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