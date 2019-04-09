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Що робити, якщо термінал "з'їв"
гроші та не поповнив рахунок

Що робити, якщо термінал "з'їв" гроші та не поповнив рахунок
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:30

Що робити, якщо термінал "з'їв" гроші та не поповнив рахунок

Пропонуємо до обговорення:
Внесли гроші на банківську картку, а на рахунку нічого не змінилося.

Дивися повний текст Що робити, якщо термінал \"з'їв\" гроші та не поповнив рахунок.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:30

У меня пару лет тому был с Ощадбанком случай... с карточки деньги хотел снять.. ввел пин код автомат поурчал-поурчал карточку отдал потом поклацал и надпись - заберите деньги. НО денег нет на выдаче.. на телефон пришла СМС что сумма списана. Позвонил на горячую линию.. те послали писать заяву в отделение, потом еще службе безопасности писал.. потом еще 21 день ждать сказали, что инксация должна быть..потом пришел сказали прийти потом.. потом наступило через пару дней на картсчет вернули деньги. Ну с тех пор общение с банкоматами сведено до минимума.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:06

С карткой киянина тоже возня, ждите 2 недели, телефоны у них не отвечают, спросить не у кого, за разблокировку карточки берут 30 гривен, в очередях надо отстоять, функцию проезда надо идти в центр соц. захисту, метро отдельно в метро идти активировать. Вобщем, все для людей. Как вроде это не сам банк виноват, что терминалы глотают карточки.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:13

Re: Що робити, якщо термінал

Ну да. Люди всегде страдают.
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Investor_K
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