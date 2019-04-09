Внесли гроші на банківську картку, а на рахунку нічого не змінилося.
Дивися повний текст Що робити, якщо термінал \"з'їв\" гроші та не поповнив рахунок.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:30
Що робити, якщо термінал "з'їв" гроші та не поповнив рахунок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо термінал \"з'їв\" гроші та не поповнив рахунок.
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:30
У меня пару лет тому был с Ощадбанком случай... с карточки деньги хотел снять.. ввел пин код автомат поурчал-поурчал карточку отдал потом поклацал и надпись - заберите деньги. НО денег нет на выдаче.. на телефон пришла СМС что сумма списана. Позвонил на горячую линию.. те послали писать заяву в отделение, потом еще службе безопасности писал.. потом еще 21 день ждать сказали, что инксация должна быть..потом пришел сказали прийти потом.. потом наступило через пару дней на картсчет вернули деньги. Ну с тех пор общение с банкоматами сведено до минимума.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:06
С карткой киянина тоже возня, ждите 2 недели, телефоны у них не отвечают, спросить не у кого, за разблокировку карточки берут 30 гривен, в очередях надо отстоять, функцию проезда надо идти в центр соц. захисту, метро отдельно в метро идти активировать. Вобщем, все для людей. Как вроде это не сам банк виноват, что терминалы глотают карточки.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:13
Re: Що робити, якщо термінал
Ну да. Люди всегде страдают.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:34
Снимать всю операцию на телефон.
Мне когда то банкомат Привата не донес 2000 грн. Насчитал, деньги поехали и не приехали. Такое ощущение что упали на дно банкомата. После моего обращения с их проверками деньги мне отдали недели через 2.
Но слава Богу ничего нигде не писал. Если бы нужно было писать, то я мог только или послать или обложить.
Додано: Пон 14 гру, 2020 10:44
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:47
Многие обращались к журналистам ,после каких то ошибочных операций с банкоматами? :) .Хотя пример студентки Лины ,которая решила положить 1300 наличных денег,жизненный.
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