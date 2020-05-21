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Киянам повернули 30
млн грн за неякісні...

Киянам повернули 30 млн грн за неякісні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:03

Киянам повернули 30 млн грн за неякісні...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році житлово-комунальна інспекція міста обстежила низку житлових будинків на основі скарг і зауважень мешканців Києва, що стосуються якості житлово-комунальних послуг.

Дивися повний текст Киянам повернули 30 млн грн за неякісні житлово-комунальні послуги.
R2
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