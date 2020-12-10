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Як довго зберігатиметься
імунітет до COVID-19 після...

Як довго зберігатиметься імунітет до COVID-19 після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 19:52

Як довго зберігатиметься імунітет до COVID-19 після...

Пропонуємо до обговорення:
Головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю, як довго буде зберігатися імунітет до коронавіруск після вакцинації.

Дивися повний текст Як довго зберігатиметься імунітет до COVID-19 після вакцинації - Ляшко.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 19:52

А вдруг через неделю Маргарет Кинан умрет? В ее возрасте это вполне обычное дело.
siriys
 
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