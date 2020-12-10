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Як довго зберігатиметься імунітет до COVID-19 після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:52
Пропонуємо до обговорення:
Головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю, як довго буде зберігатися імунітет до коронавіруск після вакцинації.
Дивися повний текст Як довго зберігатиметься імунітет до COVID-19 після вакцинації - Ляшко
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Додано: Нед 13 гру, 2020 22:04
Антониу Гутерриш поддержал американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который считает, что климатический кризис несет гораздо большую угрозу человечеству, чем пандемия Covid-19.
Ранее исследователи сравнили влияние первой и второй волны локдаунов на состояние экологии и пришли к выводам о том, что карантин осенью не особо сказался на улучшении климата, так как мощности многих стран продолжают работать в прежнем режиме. А вот во время первого всемирного жесткого карантина, который наступил этой весной, экология начала быстро и заметно восстанавливаться без вмешательства человека, чему поспособствовало закрытие заводов и ограничение прочей вредоносной деятельности человека.
Получается коронавирус это здорово !
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andrein
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Додано: Нед 13 гру, 2020 22:09
andrein написав:
Антониу Гутерриш поддержал американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который считает, что климатический кризис несет гораздо большую угрозу человечеству, чем пандемия Covid-19.
Ранее исследователи сравнили влияние первой и второй волны локдаунов на состояние экологии и пришли к выводам о том, что карантин осенью не особо сказался на улучшении климата, так как мощности многих стран продолжают работать в прежнем режиме. А вот во время первого всемирного жесткого карантина, который наступил этой весной, экология начала быстро и заметно восстанавливаться без вмешательства человека, чему поспособствовало закрытие заводов и ограничение прочей вредоносной деятельности человека.Получается коронавирус это здорово !
И баблишка срубили (и ещё срубят), и экологию улучшили
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Додано: Нед 13 гру, 2020 22:09
Імунітет півроку
То який сенс зараз проводити вакцинації ?
Чи не краще назбирати необхідну кількість доз і зробити масову вакцинацію у вересні жовтні
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 13 гру, 2020 22:58
а откуда им знать ??? если прошло всего ничего с момента первых заболевших ?
вот какой уровень антитела у тех кто переболел в феврале 2020 ?
просим сообщить ! найдите тех 10 или сколько там было заболевших в при первом карантине и возьмите кровь на тест , без этого все это бла бла бла бла бла ...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Додано: Нед 13 гру, 2020 23:21
У мене товариш рівно за півроку захворів і перехворів знову. Це факт.
Бла-бла-бла теж не треба...
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Додано: Нед 13 гру, 2020 23:23
Ethereum написав:
У мене товариш рівно за півроку захворів і перехворів знову. Це факт.
Бла-бла-бла теж не треба...
І перебіг при повторному захворюванні був легший чи важчий?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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