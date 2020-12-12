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У GlobalLogic розповіли,
які IT-фахівці найбільш...

У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:03

У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш...

Пропонуємо до обговорення:
Люди в IT, як правило, це люди з критичним мисленням і здатністю постійно навчатися нового.

Дивися повний текст У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш затребувані сьогодні.
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