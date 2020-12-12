Люди в IT, як правило, це люди з критичним мисленням і здатністю постійно навчатися нового.
Дивися повний текст У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш затребувані сьогодні.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 22:03
У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш затребувані сьогодні.
Додано: Нед 13 гру, 2020 22:29
Re: У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш...
Им бы для начала нормальные проекты ))). Ато ретеншен космический. Кузница кадров, увы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 22:36
Потдверждаю, найм ужас-ужас, хороводы хороводят. Перестал вообще отзываться. Тупая трата времени. Видно что так плохо с наймом, что пошли пиариться в СМИ. Ганьба.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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