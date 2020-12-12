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У GlobalLogic розповіли,
які IT-фахівці найбільш...

У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:03

У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш...

Пропонуємо до обговорення:
Люди в IT, як правило, це люди з критичним мисленням і здатністю постійно навчатися нового.

Дивися повний текст У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш затребувані сьогодні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:03

Им бы нормальных рекрутеров, а то просто ужас...
garrys
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:29

Re: У GlobalLogic розповіли, які IT-фахівці найбільш...

Им бы для начала нормальные проекты ))). Ато ретеншен космический. Кузница кадров, увы.
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:36

  garrys написав:Им бы нормальных рекрутеров, а то просто ужас...

Потдверждаю, найм ужас-ужас, хороводы хороводят. Перестал вообще отзываться. Тупая трата времени. Видно что так плохо с наймом, что пошли пиариться в СМИ. Ганьба.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:50

Куда не ткнешь везде глобжик, шо на галерах нынче рабов поубавилось?
Рынок узкий, а толковые давно разбежались по продуктовых конторкам.
straponesa
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