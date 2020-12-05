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Ситуації при співбесіді,
коли варто піти з неї

Ситуації при співбесіді, коли варто піти з неї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 06:48

Ситуації при співбесіді, коли варто піти з неї

Пропонуємо до обговорення:
Коли варто покинути співбесіду.

Дивися повний текст Ситуації при співбесіді, коли варто піти з неї.
R2
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