Коли варто покинути співбесіду.
Дивися повний текст Ситуації при співбесіді, коли варто піти з неї.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 06:48
Ситуації при співбесіді, коли варто піти з неї
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ситуації при співбесіді, коли варто піти з неї.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|