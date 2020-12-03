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Раді рекомендують захистити
українців від колекторів: що...

Раді рекомендують захистити українців від колекторів: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:21

Раді рекомендують захистити українців від колекторів: що...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників.

Дивися повний текст Раді рекомендують захистити українців від колекторів: що пропонує закон.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:21

Кто займется коллекторами-нацбанк, еще дворников на них повесить, а как же полиция!!!
grig90vic
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