Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників.
Дивися повний текст Раді рекомендують захистити українців від колекторів: що пропонує закон.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 09:21
Раді рекомендують захистити українців від колекторів: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Раді рекомендують захистити українців від колекторів: що пропонує закон.
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:21
Кто займется коллекторами-нацбанк, еще дворников на них повесить, а как же полиция!!!
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