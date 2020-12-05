Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...

Додано: Пон 14 гру, 2020 09:47

Геращенко отметил, что зарплаты полицейского и сотрудника НАБУ за год разнятся в 5-6 раз.

Ну так может не у полицейских занижена, а у НАБУ завышена в 5-6 раз ;) Да и вообще зачем нам полиция, нам бы продажу оружия разрешить, а полицейских заменить видеокамерами, будет больше толку :) НАБУ тоже не мешало бы на что то другое поменять, искусственный интеллект что ли, хуже думаю не будет изходя из отчетов о результатах их эпохальной деятельности. Больше всего понравилась разница между "Открыто" и "Направлено в суд", в общем по дороге к правосудию дела куда то рассасываются, что там еще в суде умирает и сомнительная и не афишируемая "тяжесть" приговора, в общем печаль :(