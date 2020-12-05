Заробітну плату поліцейським потрібно підвищувати. Вона не відповідає навантаженню, яке отримують правоохоронці під час виконання обов'язків.
Дивися повний текст Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів - МВС.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 09:46
Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів - МВС.
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:47
Ну так может не у полицейских занижена, а у НАБУ завышена в 5-6 раз Да и вообще зачем нам полиция, нам бы продажу оружия разрешить, а полицейских заменить видеокамерами, будет больше толку НАБУ тоже не мешало бы на что то другое поменять, искусственный интеллект что ли, хуже думаю не будет изходя из отчетов о результатах их эпохальной деятельности. Больше всего понравилась разница между "Открыто" и "Направлено в суд", в общем по дороге к правосудию дела куда то рассасываются, что то там еще в суде умирает и сомнительная и не афишируемая "тяжесть" приговора, в общем печаль
Додано: Пон 14 гру, 2020 10:52
Где то не давно это звучало.Степанов распинался,что врачам нужно повысить зп.Полиция и врачи-это две категории,которым зарплата вообще не нужна.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:08
Вообще то полиция в основном оберегает власть от народа и им конечно же просто необходимо поднимать з\плату а военным в окопах можно и урезать ,стрелять ведь стали меньше по ним а они так вообще уже забыли когда стреляли в ответ на "провокации".
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:20
Ось так! А підвищення вчителям, в 2021-му, прийнято рішенні відмінити. Отже - освіта не потрібна, а потрібне здоров'я бути поліцейським. Не важко уявити майбутнє країни!
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:22
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