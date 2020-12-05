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Зарплати поліцейським потрібно
підвищити в кілька разів...

Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:46

Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...

Пропонуємо до обговорення:
Заробітну плату поліцейським потрібно підвищувати. Вона не відповідає навантаженню, яке отримують правоохоронці під час виконання обов'язків.

Дивися повний текст Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів - МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:47

Геращенко отметил, что зарплаты полицейского и сотрудника НАБУ за год разнятся в 5-6 раз.
Ну так может не у полицейских занижена, а у НАБУ завышена в 5-6 раз ;) Да и вообще зачем нам полиция, нам бы продажу оружия разрешить, а полицейских заменить видеокамерами, будет больше толку :) НАБУ тоже не мешало бы на что то другое поменять, искусственный интеллект что ли, хуже думаю не будет изходя из отчетов о результатах их эпохальной деятельности. Больше всего понравилась разница между "Открыто" и "Направлено в суд", в общем по дороге к правосудию дела куда то рассасываются, что то там еще в суде умирает и сомнительная и не афишируемая "тяжесть" приговора, в общем печаль :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:52

Где то не давно это звучало.Степанов распинался,что врачам нужно повысить зп.Полиция и врачи-это две категории,которым зарплата вообще не нужна.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:08

Вообще то полиция в основном оберегает власть от народа и им конечно же просто необходимо поднимать з\плату а военным в окопах можно и урезать ,стрелять ведь стали меньше по ним а они так вообще уже забыли когда стреляли в ответ на "провокации".
viktor-azovcev
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:20

Ось так! А підвищення вчителям, в 2021-му, прийнято рішенні відмінити. Отже - освіта не потрібна, а потрібне здоров'я бути поліцейським. Не важко уявити майбутнє країни!
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:22

  sena_2008atp написав:Где то не давно это звучало.Степанов распинался,что врачам нужно повысить зп.Полиция и врачи-это две категории,которым зарплата вообще не нужна.


Ну да,а все остальные категории как нибудь проживут.
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:20

Полицейское государство.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:13

хай переводяться в набу, якщо мозку вистачить.
там пололвина і того не варта, що отримує.
насамперед міністер і його прихльоб геращенко.
igorbuda52
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