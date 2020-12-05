Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:12
Полицейских сократить надо раза в три,эффективности никакой,и будут деньги на повышение.Штат сильно завышен.
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:49
Т.е. соцнапряженность растет..... , а защищать их некому...... Понятно...
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