Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:12
Полицейских сократить надо раза в три,эффективности никакой,и будут деньги на повышение.Штат сильно завышен.
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:49
Т.е. соцнапряженность растет..... , а защищать их некому...... Понятно...
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:04
а ну бывает,грохнул боковым и ногой поднял..тоже нарушал обшественный мой порядок..
без полцейских..а ну да,потом подьехали вязать..но соседи вступились..
вот держи общественный порядок и будешь виновен..
но должен сказать что вы будетете делать против толпы отморозков-тут только палицейских вызывать,какие бы ни были..
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:29
dnnikolay74
В цьому є свій зміст.
Рабам не потрібна освіта, а наглядачів потрібно добре годувати, щоб тримали рабів у ярмі.
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