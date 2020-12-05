Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:12
Полицейских сократить надо раза в три,эффективности никакой,и будут деньги на повышение.Штат сильно завышен.
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:49
Т.е. соцнапряженность растет..... , а защищать их некому...... Понятно...
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:04
а ну бывает,грохнул боковым и ногой поднял..тоже нарушал обшественный мой порядок..
без полцейских..а ну да,потом подьехали вязать..но соседи вступились..
вот держи общественный порядок и будешь виновен..
но должен сказать что вы будетете делать против толпы отморозков-тут только палицейских вызывать,какие бы ни были..
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:29
dnnikolay74
В цьому є свій зміст.
Рабам не потрібна освіта, а наглядачів потрібно добре годувати, щоб тримали рабів у ярмі.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:03
Да именно так.
Полиция, муниципальная охрана, национальный корпус, С14 - и все финансируется (последние 2 неофициально).
Зачем сколько силовиков?
Я за свою жизнь в полицию только раз обращался и безрезультатно.
Зачем я плачу налоги?
Людей избивают на улице, рядом стоит полиция и ничего не делает. Боятся зацепить какого-то гопника с удостоврением.
Зачем нужна полиция?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:17
Иначе и не может быть в полицейском государстве при полном отсутствии обратной связи от государства по поддержке для своих налогоплательщиков, граждан.
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