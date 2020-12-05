Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...

redmax11 написав:

зачем повышать ЗП тем, кто не отрабатывает даже то что получает? Недавно во дворе в 3 ночи какой то бухарик бегал с ломом, на людей кидался, потом начал крушить дверь в подъезд, где живет отказавшая ему во взаимной любви пассия. Копов вызывал 2 раза, и каждый их приезд закончился устным предупреждением, в ответ на которое он их в лицо просто послал на весь двор на***, они в ответ пощелкали клювами и разъехались, а де*** продолжил свое дело)) Наблюдал все это с балкона и пожалел о каждой копейке сових налогов, которые я плачу на содержание этих иммитаторов полиции