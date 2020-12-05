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Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:12
Полицейских сократить надо раза в три,эффективности никакой,и будут деньги на повышение.Штат сильно завышен.
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Scotch
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:49
Т.е. соцнапряженность растет..... , а защищать их некому...... Понятно...
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svetoch-10
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:04
redmax11 написав:
зачем повышать ЗП тем, кто не отрабатывает даже то что получает? Недавно во дворе в 3 ночи какой то бухарик бегал с ломом, на людей кидался, потом начал крушить дверь в подъезд, где живет отказавшая ему во взаимной любви пассия. Копов вызывал 2 раза, и каждый их приезд закончился устным предупреждением, в ответ на которое он их в лицо просто послал на весь двор на***, они в ответ пощелкали клювами и разъехались, а де*** продолжил свое дело)) Наблюдал все это с балкона и пожалел о каждой копейке сових налогов, которые я плачу на содержание этих иммитаторов полиции
а ну бывает,грохнул боковым и ногой поднял..тоже нарушал обшественный мой порядок..
без полцейских..а ну да,потом подьехали вязать..но соседи вступились..
вот держи общественный порядок и будешь виновен..
но должен сказать что вы будетете делать против толпы отморозков-тут только палицейских вызывать,какие бы ни были..
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IgorZ
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:29
dnnikolay74
В цьому є свій зміст.
Рабам не потрібна освіта, а наглядачів потрібно добре годувати, щоб тримали рабів у ярмі.
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egorlova987
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:03
svetoch-10 написав:
Т.е. соцнапряженность растет..... , а защищать их некому...... Понятно...
Да именно так.
Полиция, муниципальная охрана, национальный корпус, С14 - и все финансируется (последние 2 неофициально).
Зачем сколько силовиков?
Я за свою жизнь в полицию только раз обращался и безрезультатно.
Зачем я плачу налоги?
Людей избивают на улице, рядом стоит полиция и ничего не делает. Боятся зацепить какого-то гопника с удостоврением.
Зачем нужна полиция?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:17
cannabis_ua написав: svetoch-10 написав:
Т.е. соцнапряженность растет..... , а защищать их некому...... Понятно...
Да именно так.
Полиция, муниципальная охрана, национальный корпус, С14 - и все финансируется (последние 2 неофициально).
Зачем сколько силовиков?
Я за свою жизнь в полицию только раз обращался и безрезультатно.
Зачем я плачу налоги?
Людей избивают на улице, рядом стоит полиция и ничего не делает. Боятся зацепить какого-то гопника с удостоврением.
Зачем нужна полиция?
Иначе и не может быть в полицейском государстве при полном отсутствии обратной связи от государства по поддержке для своих налогоплательщиков, граждан.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:18
cannabis_ua написав: svetoch-10 написав:
Т.е. соцнапряженность растет..... , а защищать их некому...... Понятно...
Да именно так.
Полиция, муниципальная охрана, национальный корпус, С14 - и все финансируется (последние 2 неофициально).
Зачем сколько силовиков?
Я за свою жизнь в полицию только раз обращался и безрезультатно.
Зачем я плачу налоги?
Людей избивают на улице, рядом стоит полиция и ничего не делает. Боятся зацепить какого-то гопника с удостоврением.
Зачем нужна полиция?
Сочувствую,сам,все сам ,,.
в морду,а что будешь ждать полицию..
самому пришлось не раз по темным улицам,нож не асегда был со мной,ну и что балончиком брызгал как баба,в морду бил рукой,ногой..А что надо было сказать"подожди оппонент,я счас полицию вызову"..
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IgorZ
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:11
IgorZ написав:
но должен сказать что вы будетете делать против толпы отморозков-тут только палицейских вызывать,какие бы ни были..
Какая наивность. НЕ будут полицейские разбираться с толпой отморозков. Максимум - приедут осмотреть ваш труп. И, вообщем-то, их можно понять
Расчитывайте только на себя, своих родственников, друзей, и охранные структуры, которым вы платите. Последние тоже не будут рисковать своей жизнью ради вас, но, они по крайней мере хотя бы приедут и как-то повлияют на ситуацию своим присутствием, в отличии от полицейских, которые предпочитают прибывать на место, когда уже всё закончилось.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:08
Посмотрите последнее видео одиозного про государственность.
Им не то что зарплату нужно поднимать, их половину разогнать надо.
А на тех кто хоть что то делает, так еще и в суд подают.
Правильно. Заплати бабло чтобы тебя за твои же деньги дубцами обогрели.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 09:35
Igorten написав:
Геращенко отметил, что зарплаты полицейского и сотрудника НАБУ за год разнятся в 5-6 раз.
Ну так может не у полицейских занижена, а у НАБУ завышена в 5-6 раз
Да и вообще зачем нам полиция, нам бы продажу оружия разрешить, а полицейских заменить видеокамерами, будет больше толку
НАБУ тоже не мешало бы на что то другое поменять, искусственный интеллект что ли, хуже думаю не будет изходя из отчетов о результатах их эпохальной деятельности. Больше всего понравилась разница между "Открыто" и "Направлено в суд", в общем по дороге к правосудию дела куда то рассасываются, что то там еще в суде умирает и сомнительная и не афишируемая "тяжесть" приговора, в общем печаль
Ну ты бы почитало, что между НАБУ и судом есть прокладка - Венедиктова, которая разваливает все дела НАБУ.
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BIGor
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