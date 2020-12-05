Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...

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Додано: Вів 15 гру, 2020 09:55
Да, много случаев когда полиция не выполняет своих обязанностей. Но за порядком следят ППС. А их не так и много чтобы к каждому жителю страны пристав ть. А кроме этой службы есть и спец подразделения Корт, Нацгвардия и у каждой службы свои обязанности. И каждый служащий рискует своим здоровьем, а иногда и жизнью чтобы остановить отморозка. Всё знают сколько оружия гуляет по стране благодаря так званої войне и сами подумайте с чем бывает сталкивается полицейский наряд. А следователь сидит в теплом кабинете и бумает сколько взять с преступника чтобы закрыть "дело". Взятки берут не малые. За судьев вообще не хочется говорит все продажные.
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:29
Если людей избивают возле правительственного здания, а рядом стоит полиция и ничего не делает, то для меня - это не полиция.
На темных улицах и переходах, то ясно что к каждому полицейского не приставишь.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:40
Насчет судов и прокуратуры комментарии были бы печальнее чем с полицией.
Логики и закона нет одни договорники.
Но НАБУ тоже далеко не святой орган. Очень выборочно по гражданам работает этот орган.
И насчет зарплаты не вижу смысла им много платить. Сверить 2 декларации особого ума не нужно. А если считают что мало платят, так Сорос доплатит.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:46
Плохо следят за порядком. Порядка в стране нет.
Оружия боятся? Посадили ли бы парочку человек за незаконное хранение, меньше бы оружия было бы. И разрешений меньше давать нужно людям, которым не то что-бы с оружием ходить, а лечится нужно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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