Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів...

Додано: Вів 15 гру, 2020 09:55

Да, много случаев когда полиция не выполняет своих обязанностей. Но за порядком следят ППС. А их не так и много чтобы к каждому жителю страны пристав ть. А кроме этой службы есть и спец подразделения Корт, Нацгвардия и у каждой службы свои обязанности. И каждый служащий рискует своим здоровьем, а иногда и жизнью чтобы остановить отморозка. Всё знают сколько оружия гуляет по стране благодаря так званої войне и сами подумайте с чем бывает сталкивается полицейский наряд. А следователь сидит в теплом кабинете и бумает сколько взять с преступника чтобы закрыть "дело". Взятки берут не малые. За судьев вообще не хочется говорит все продажные.