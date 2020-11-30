У листопаді 2020 року середня вартість квадратного метру у новому житлі Києва підвищилася до 27 200 грн.
Дивися повний текст Вартість квартир на первинці і вторинці Києва (інфографіка).
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:45
Вартість квартир на первинці і вторинці Києва (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість квартир на первинці і вторинці Києва (інфографіка).
Додано: Пон 14 гру, 2020 10:45
вторинка - це наскільки старе житло у розумінні цієї статистики? 5-річної давнини чи хрущі?
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