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Вартість квартир на первинці і
вторинці Києва (інфографіка)

Вартість квартир на первинці і вторинці Києва (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:45

Вартість квартир на первинці і вторинці Києва (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У листопаді 2020 року середня вартість квадратного метру у новому житлі Києва підвищилася до 27 200 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:45

вторинка - це наскільки старе житло у розумінні цієї статистики? 5-річної давнини чи хрущі?
scottologic
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